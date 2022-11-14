Польша изъяла акции «Газпрома» в EuRoPol GAZ
2022-11-14 21:36
Министерство развития и технологий Польши подтвердило изъятие доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ.
Эта компания является владельцем польского участка газопровода Ямал-Европа.
Сообщается о создании временной принудительной администрации в связи с внесением «Газпрома» в санкционный список.
В Польше уточняют, что эта мера была принята для обеспечения дальнейшей работы компании и безопасности критической инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина