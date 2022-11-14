Польша изъяла акции «Газпрома» в EuRoPol GAZ

Министерство развития и технологий Польши подтвердило изъятие доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ.

Эта компания является владельцем польского участка газопровода Ямал-Европа.

Сообщается о создании временной принудительной администрации в связи с внесением «Газпрома» в санкционный список.

В Польше уточняют, что эта мера была принята для обеспечения дальнейшей работы компании и безопасности критической инфраструктуры.