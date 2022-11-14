ГА ООН приняла резолюцию, призывающую Россию возместить Украине ущерб от СВО

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репараций Киеву со стороны Москвы.

14 ноября в Генеральной ассамблее ООН состоялось голосование по принятию резолюции, которая призывает правительство России возместить ущерб Украине, нанесённой во время специальной военной операции. В ходе голосования 94 страны поддержали резолюцию, 14 государств выступили против, а воздержалось от голосования 11 стран. По итогу прений резолюция была принята.

Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев утверждает, что принятая резолюция ООН является ничтожной с юридической точки зрения и нарушает устав самой организации.