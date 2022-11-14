Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине.

14 ноября Генеральная ассамблея ООН провела голосование по поводу призыва к выплате Российской Федерацией репараций Украине после завершения спецоперации.

В результате проведённого голосования 94 страны выступили за проект данной резолюции, 13 – против и ещё 74 – воздержались, что означает принятие большинством голосов проекта о выплате Россией репараций Украине.