В Совфеде России назвали ничтожной резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что резолюция ООН о возмещении ущерба Украине является юридически ничтожной.

14 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, заявило о том, что принятый Генеральной ассамблеей ООН проект резолюции о выплате Россией репараций Украине является «не просто декларативным, но юридически ничтожным».

Косачёв отметил факт того, что данная резолюция, которая «своим содержанием противоречит Уставу ООН и основополагающим нормам международного права» не имеет обязательной силы.