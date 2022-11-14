В Совфеде России назвали ничтожной резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
2022-11-14 22:17
Спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что резолюция ООН о возмещении ущерба Украине является юридически ничтожной.
14 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, заявило о том, что принятый Генеральной ассамблеей ООН проект резолюции о выплате Россией репараций Украине является «не просто декларативным, но юридически ничтожным».
Косачёв отметил факт того, что данная резолюция, которая «своим содержанием противоречит Уставу ООН и основополагающим нормам международного права» не имеет обязательной силы.
Опубликовано: Диана Мудреченко