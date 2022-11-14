Король Карл III просит парламент Великобритании разрешить брату и сестре действовать вместо него

Король Чарльз обратился в британский парламент в понедельник с просьбой внести поправки в закон, позволяющие еще двум его братьям и сестрам действовать от его имени в его отсутствие.

При этом Карл III добавил перечисленных королевских особ в группу, в которую в настоящее время входит его опальный брат принц Эндрю.

В заявлении, зачитанном от его имени в Палате лордов, верхней палате парламента, Чарльз, которому в понедельник исполнилось 74 года, попросил увеличить число государственных советников, включив в него его сестру принцессу Анну и младшего брата принца Эдуарда.

Советники, которые могут действовать от имени монарха в его отсутствие и выполнять все его самые важные роли, такие как назначение нового премьер-министра, выбираются из числа четырех взрослых наследников на престол и супруги короля.

В настоящее время это означает, что помимо жены Чарльза Камиллы, его старшего сына и наследника принца Уильяма в группу входят младший сын короля принц Гарри, младший брат принц Эндрю и старшая дочь Эндрю принцесса Беатрис.

Это вызвало критику со стороны некоторых политиков, потому что ни Эндрю, ни Гарри больше не выполняют официальных королевских ролей.