Пока население мира достигает 8 миллиардов, Китай беспокоится о слишком малом количестве детей

Китайский разработчик программного обеспечения Тан Хуацзюнь любит играть со своим двухлетним ребенком в их квартире на окраине Пекина, но он сказал, что у него вряд ли будет еще один ребенок, пишет Reuters.

Такие решения бесчисленного множества людей, таких как Тан, определят курс не только населения Китая, но и всего мира, который, по прогнозам Организации Объединенных Наций, во вторник достигнет 8 миллиардов человек.

39-летний Тан сказал, что многие из его женатых друзей имеют только одного ребенка и, как и он, больше не планируют. По его словам, молодые люди даже не заинтересованы в браке, не говоря уже о рождении детей.

Высокая стоимость ухода за детьми является основным сдерживающим фактором для рождения детей в Китае, поскольку многие семьи во все более мобильном обществе не могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек, которые могут жить далеко.

«Еще одна причина в том, что многие из нас женятся очень поздно и забеременеть сложно», — сказала Тан. «Я думаю, что поздний брак определенно повлияет на рождаемость».

Китай на протяжении десятилетий был озабочен перспективой безудержного роста населения и ввел строгую политику одного ребенка с 1980 по 2015 год, чтобы контролировать численность.