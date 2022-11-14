Россия отказывается возмещать ущерб Украине
2022-11-14 22:53
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал это решение.
Он заявил, что Генассамблея ООН не располагает полномочиями для решения подобных вопросов.
По словам Морозова, Россия не собирается ничего возмещать Украине, но будет восстанавливать эту страну.
Депутат подчеркнул, что данная резолюция является попыткой манипулировать голосами стран ООН, чтобы узаконить воровство российских денег.
Опубликовано: Светлана Репина
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