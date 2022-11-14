Прекрасные и опасные: комнатные цветы, которые лучше дома не разводить

Эти растения есть у многих, но не все представляют, насколько они опасны. Прежде чем заводить у себя такие цветы, стоит узнать их получше.

Монстера

Красивое растение с роскошными ажурными листьями очень популярно у цветоводов, потому что требует минимум внимания к себе. В тканях монстеры содержится оксалат кальция, вызывающий ожог слизистой или отравление. Животным и детям надо держаться от цветка подальше.

Филодендрон

Очень токсичное вечнозеленое растение с большими резными листьями. Сок из них обжигает слизистую, вызывает воспаление и расстройство желудка.

Диффенбахия

Неприхотливая красавица с шикарными пестрыми листьями. Часто встречается в общественных учреждениях. Даже пересаживать растение нужно в перчатках, чтобы не получить ожог кожи. Сок также может вызвать отравление.

Олеандр

Очень красиво цветет, но может быть смертельно опасен. Сок растения содержит гликозиды, которые способны вызвать остановку сердца.

Адениум

Растение с изысканными цветками содержит опасный яд. Есть предание, что когда-то давно африканские племена начиняли кончики стрел ядом адениума. Сок вызывает сильную интоксикацию, симптомы проявляются примерно через сутки.