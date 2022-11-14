Медведев предложил ГА ООН принять резолюцию о репарациях США пострадавшим странам

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию о репарациях России Украине.

14 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять резолюцию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от Вашингтона и НАТО странам.

Медведев также отметил, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях России Украине «похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению».