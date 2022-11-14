Кинбурнская коса остается под контролем российских военных
2022-11-14 23:13
Пресс-служба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщила, что российские вооруженные силы полностью контролируют Кинбурнскую косу.
В сообщении также сказано, что украинские военные 14 ноября не путались высадиться на эту территорию.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили порядка 20 украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Кинбурнскую косу.
Косой в обиходе называют Кинбурнский полуостров.
Опубликовано: Светлана Репина
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