МАГАТЭ направит миссии в район Чернобыльской АЭС и на четыре атомные станции в Украине
2022-11-14 23:30
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал отправку миссий в район Чернобыльской АЭС и на четыре действующие атомные станции в Украине.
14 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пресс-релизе заявил, что МАГАТЭ договорилось с политическим руководством Украины об отправке миссий на украинский атомные электростанции.
Гросси уточнил, что группы экспертов МАГАТЭ будут направлены на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС и будут находиться там около недели.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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