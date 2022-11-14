МАГАТЭ направит миссии в район Чернобыльской АЭС и на четыре атомные станции в Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал отправку миссий в район Чернобыльской АЭС и на четыре действующие атомные станции в Украине.

14 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пресс-релизе заявил, что МАГАТЭ договорилось с политическим руководством Украины об отправке миссий на украинский атомные электростанции.

Гросси уточнил, что группы экспертов МАГАТЭ будут направлены на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции, а также в район Чернобыльской АЭС и будут находиться там около недели.