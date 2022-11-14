Медведе назвал три вывода из резолюции ООН о репарациях Украине

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что из принятия резолюции ООН по репарациям Украине можно сделать три вывода.

Первый касается попытки англосаксов «наскрести» юридические основания для воровства российских активов, которые были незаконно арестованы.

Второй вывод – о необходимости принятия резолюции ООН по возмещению Соединенными Штатами ущерба Ираку, Корее, Югославии, Вьетнаму и другим странам, пострадавшим от НАТО.

Третий вывод – данное решение похоже на агонию ООН, но мир способен прожить и без такой организации.