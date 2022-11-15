В Финляндии продукты подорожали на 15,7%
2022-11-15 00:05
Пресс-служба Статистического центра Финляндии сообщает, что в октябре продукты в стране подорожали на 15,7% в отношении октября 2021 года.
Это рекордный для Финляндии показатель за все время членства страны в Евросоюзе.
Рост цен объясняется несколькими причинами: увеличением расходов на удобрения, на энергоносители, пандемией коронавируса и конфликтом на Украине.
Ожидается, что цены будут расти не только до конца этого, но и в первой половине следующего года.
Опубликовано: Светлана Репина
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