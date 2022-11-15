В Финляндии продукты подорожали на 15,7%

Пресс-служба Статистического центра Финляндии сообщает, что в октябре продукты в стране подорожали на 15,7% в отношении октября 2021 года.

Это рекордный для Финляндии показатель за все время членства страны в Евросоюзе.

Рост цен объясняется несколькими причинами: увеличением расходов на удобрения, на энергоносители, пандемией коронавируса и конфликтом на Украине.

Ожидается, что цены будут расти не только до конца этого, но и в первой половине следующего года.