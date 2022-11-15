Эксперты рассказали, как справиться с зависимостью от новостей

Кажется, что именно новости дают самую ценную и самую актуальную информацию. К сожалению, зачастую это совсем не так.

Они создают ложную картину мира:

В краткой новостной заметке невозможно описать событие во всей его сложности. Кроме того, журналисты чаще пишут о катастрофах, скандалах, знаменитостях и проблемах. На более позитивные, продуманные и, возможно, более важные материалы просто не хватает времени. Это чужие «слепые пятна», а иногда и манипуляции, которые мы принимаем за истину. Привыкая к ним, мы отучаемся анализировать происходящее, выстраивать собственную картину мира и видеть ситуацию в комплексе.

Они мешают ясно мыслить:

Отвлекаясь на чтение новостей, мы не можем сосредоточиться на действительно важных вещах. Намного проще следить за событиями в мире и чужой жизнью, чем заниматься своей. Кроме того, постепенно мы привыкаем быстро и поверхностно воспринимать информацию, а книги и объемные статьи становятся для нас слишком сложными.

Они плохо влияют на психику:

Новости часто касаются событий и явлений, на которые мы не можем повлиять, даже если хотим. Это подпитывает выученную беспомощность — ощущение, что мы ни на что не влияем в принципе. А еще новости повышают уровень тревоги и стресса, поскольку преимущественно связаны с чем-то негативным. Дополнительный стресс сказывается и на теле.

Они убивают креативность:

Информационный шум просто не оставляет пространства для собственных мыслей.

Они заставляют подменять действие наблюдением:

Когда мы узнаем о тех или иных катастрофах, в нас просыпается сочувствие к их жертвам. Кажется, что уже благодаря этому мы делаем что-то полезное. Но дистанционное сочувствие помогает только новостным компаниям, а еще отвлекает нас от реальных возможных действий.

Они забивают все информационное пространство:

Впадая в зависимость, люди хотят читать все больше и больше новостей, желательно в разных источниках. В итоге специалисты, которые могли бы писать продуманные объемные статьи или даже книги, вынуждены становиться новостниками. Если спрос на новости снизится, это откроет новые возможности для журналистики.

Но, пожалуй, самая большая опасность постоянного чтения новостей заключается в том, что мы позволяем им влиять на наши решения. На самом деле найти новость, которую нам действительно стоило бы учесть, среди всего обилия информации достаточно сложно. И даже если мы найдем ее, то вряд ли сможем оценить ее важность. Например, когда в 1993 году появился первый веб-браузер (Mosaic), СМИ практически не писали о нем, хотя фактически это означало появление интернета, что, как мы теперь знаем, изменило весь мир.