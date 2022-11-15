Bloomberg: в октябре-ноябре Россия существенно нарастила экспорт зерна
2022-11-15 00:19
Агентство Bloomberg сообщает, что в октябре-ноябре нынешнего года экспортные поставки зерна из России заметно выросли.
В период с 1 октября по 14 ноября за границу было продано 6,53 млн т зерна и других продуктов питания. В такой же период прошлого года показатель составлял 4,59 млн т.
Причиной увеличения экспорта аналитики называют повышенный спрос на зерно на мировом рынке.
Свою роль сыграли также конкурентные цены, предлагаемые российскими поставщиками.
Опубликовано: Светлана Репина
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