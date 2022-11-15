Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о выплате репараций Украине
2022-11-15 00:24
Члены ООН проголосовали за выплату Российской Федерацией репараций Украине.
Вечером 14 ноября прошло заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций.
Страны-члены ООН отдали свои голоса по вопросу выплаты репараций Украине со стороны Российской Федерации.
94 страны поддержали данную резолюцию, 13 проголосовали против, а еще 74 воздержались от голосования. Против высказались Россия, Беларусь, Китай, Иран, Сирия, Куба, Мали, Никарагуа, Зимбабве, Эфиопия.
Также высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он назвал данную резолюцию юридически ничтожной.
Опубликовано: Николай Скира
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