Генассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую Россию возместить ущерб Украине

На очередном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюцию об Украине.

14 ноября вечером страны-члены Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций собрались на заседание для голосования по вопросу Украины.

По итогам голосования была принята резолюция, которая обязывает Российскую Федерацию возместить Украине нанесенный ущерб.

94 страны проголосовали "за" по данному вопросу. Еще 74 представителя воздержались, а 13 проголосовали "против".

Против высказались Российская Федерация, Беларусь, Китай, Иран, Сирия, Куба, Мали, Никарагуа, Зимбабве, Эфиопия.