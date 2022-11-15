Постпред РФ при ООН Небензя назвал резолюцию о репарациях Украине юридически ничтожной
Василий Небензя высказался о голосовании на заседании Генассамблеи ООН по репарациям Украине.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя прокомментировал резолюцию о репарациях Украине.
По словам российского дипломата, данная резолюция, которая была принята большинством голосов, является юридически ничтожной.
Также Небензя пригрозил мировому сообществу последствиями, которые последуют из-за принятия данной резолюции.
"Проект резолюции не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим", - заявил он.
Согласились с резолюцией 94 государства, 13 проголосовали "против", а еще 74 воздержались.
Опубликовано: Николай Скира
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