Небензя: Запад собирается финансировать поставки оружия на Украину из российских активов

Постпред России при ООН Василий Небензя по время заседания специальной сессии Генассамблеи организации по Украине сделал заявление по поводу использования Западом российских активов.

По его словам, западные страны хотят разморозить активы РФ, чтобы финансировать из этих средств поставки оружия на Украину.

Небензя отметил, что эти деньги нужны еще и для погашения долгов за уже поставленные вооружения.

О попытках Запада присвоить российские активы ранее говорил и заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.