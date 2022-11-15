Военнослужащие армии Германии получили форму с символами SS
2022-11-15 00:37
Военнослужащие Вооруженных сил Германии получили обмундирование с символикой SS.
Военнослужащие Вооруженных сил Германии получила военную форму с символикой SS, пишет Focus.
Аббревиатура, созвучная с названием печально известных воинских формирований нацистской Германии, оказались на военной формы в виде обозначения ее размера - S-Short.
Глава оборонного ведомства ФРГ отдала указание решить проблему на месте. Военнослужащие срежут компрометирующие ярлыки.
Из государственной казны Германии на закупку нового обмундирования и экипировки было потрачено более 2,3 миллиардов евро.
Опубликовано: Максим Алексеев
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