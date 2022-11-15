Врач рассказал, на какие заболевания указывает постоянная сонливость
Постоянное желание лечь спать говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Такое заявление сделал терапевт Алексей Хухрев во время беседы с представителями прессы.
Самая распространенная причина такого симптома – дефицит важных витаминов в организме, к примеру, витамина Д или железа.
Особенно часто такое происходит в осенний период.
Как заметил доктор, в таких ситуациях надо пересмотреть рацион питания, а также проконсультироваться со специалистом, чтобы получить рекомендации по приему витаминных комплексов.
Кроме этого, спать постоянно хочется людям, которые испытывают нехватку солнца и страдают от низкой физической активности. Частые прогулки на свежем воздухе в этом случае полезны.
«Это может быть и анемия, то есть нехватка кислорода тканям. Может быть и гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы. У таких пациентов тоже постоянная сонливость», – цитирует Хухрева издание «Москва 24».
Врач добавил, что при хронической депрессии также наблюдается сниженный уровень энергии.
Опубликовано: Ангелина Крент
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