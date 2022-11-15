Китай проголосовал против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине
2022-11-15 00:50
Представители Китая не согласились с резолюцией о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине.
14 ноября во время голосования на заседании Генеральной ассамблеи ООН была приняла резолюция о репарациях, которые Россия якобы должна выплатить Украине.
При этом стоит отметить, что "За" отдали свои голоса 94 государства. 74 страны воздержались от голосования, а еще 13 высказались "против".
В числе противников данной резолюции, которую постпред РФ Небензя назвал ничтожной, была и Китайская Народная Республика.
В списке тех, кто проголосовал "против", были еще Российская Федерация, Беларусь, Иран, Сирия, Куба, Мали, Никарагуа, Зимбабве, Эфиопия.
Опубликовано: Николай Скира
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