Китай проголосовал против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине

Представители Китая не согласились с резолюцией о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине.

14 ноября во время голосования на заседании Генеральной ассамблеи ООН была приняла резолюция о репарациях, которые Россия якобы должна выплатить Украине.

При этом стоит отметить, что "За" отдали свои голоса 94 государства. 74 страны воздержались от голосования, а еще 13 высказались "против".

В числе противников данной резолюции, которую постпред РФ Небензя назвал ничтожной, была и Китайская Народная Республика.

В списке тех, кто проголосовал "против", были еще Российская Федерация, Беларусь, Иран, Сирия, Куба, Мали, Никарагуа, Зимбабве, Эфиопия.