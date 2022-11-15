Медведев резко высказался о резолюции ООН по взысканию репараций с России
2022-11-15 01:06
Заместитель председателя Совета безопасности России гневно высказался о резолюции ООН по взысканию репараций с России в пользу Украины.
Страны Запада пытаются найти юридическую основу для элементарной кражи российских активов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для разворовывания российских активов", - написал он в Telegram.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что западным странам следовало бы принять аналогичную резолюцию в отношении США и взыскать репарации в пользу стран бывшей Югославии, Ирака, Вьетнама и других жертв американской агрессии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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