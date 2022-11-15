Немецкие солдаты получили форму с символами SS

APS
2022-11-15 01:06

Издание Bild сообщает, что солдатам немецкой армии выдали военную форму с обозначением SS.

Эта маркировка указана на ярлыках, она обозначает размер одежды и расшифровывается как S-Short. 

На выдачу солдатам 313 тысяч комплектов формы, а также касок и спальных мешков Германия выделила из бюджета 2,3 млрд евро.

Солдатам, недовольным таким обозначение, глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт предложила просто срезать ярлыки.

Опубликовано: Светлана Репина