Ученые исследовали, почему на склоне жизни людей тянет на родину
В критические моменты судьбы человек предпочитает хорошо знакомые места новым.
Именно это доказал большой эксперимент ученых из Чикагского университета США.
В ходе его было выяснено: когда какой-либо процесс подходит к концу, человек предпочитает привычные места и вещи непривычным.
Ученые уверены - такой эффект объясняется не только тем, что знакомые вещи кажутся нам надежными.
Просто человек делает вывод, что для него имеет большее значение: новое или старое?
Как показал эксперимент, родные места связаны в нашем понимании со стабильностью и надежностью.
Когда мы чувствуем, что жизнь подходит к концу, или у нас возникают критические обстоятельства, мы все стремимся причалить к родному берегу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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