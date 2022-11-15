Ученые исследовали, почему на склоне жизни людей тянет на родину

В критические моменты судьбы человек предпочитает хорошо знакомые места новым.

Именно это доказал большой эксперимент ученых из Чикагского университета США.

В ходе его было выяснено: когда какой-либо процесс подходит к концу, человек предпочитает привычные места и вещи непривычным.

Ученые уверены - такой эффект объясняется не только тем, что знакомые вещи кажутся нам надежными.

Просто человек делает вывод, что для него имеет большее значение: новое или старое?

Как показал эксперимент, родные места связаны в нашем понимании со стабильностью и надежностью.

Когда мы чувствуем, что жизнь подходит к концу, или у нас возникают критические обстоятельства, мы все стремимся причалить к родному берегу.