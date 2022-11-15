Арестович заявил о захвате города Олешки на левом берегу Днепра

Алексей Арестович заявил, что ВСУ начали брать города на левом берегу Днепра.

Украинские телеграм-каналы цитируют Алексея Арестовича, который заявил о начале наступления ВСУ на левом берегу реки Днепр.

По словам Арестовича, был взят населенный пункт Олешки. Это первая информация о боях на левом берегу Днепра.

"Это первый населенный пункт на Левом берегу. Никакой оперативной паузы, никто им там не дает отдыхать", - передает канал Украина Online слова Арестовича

Сразу стоит отметить, что официальной позиции России по вопросу Олешек пока озвучено не было.