Арестович заявил о захвате города Олешки на левом берегу Днепра
2022-11-15 01:15
Алексей Арестович заявил, что ВСУ начали брать города на левом берегу Днепра.
Украинские телеграм-каналы цитируют Алексея Арестовича, который заявил о начале наступления ВСУ на левом берегу реки Днепр.
По словам Арестовича, был взят населенный пункт Олешки. Это первая информация о боях на левом берегу Днепра.
"Это первый населенный пункт на Левом берегу. Никакой оперативной паузы, никто им там не дает отдыхать", - передает канал Украина Online слова Арестовича
Сразу стоит отметить, что официальной позиции России по вопросу Олешек пока озвучено не было.
Опубликовано: Николай Скира
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