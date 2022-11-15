Внутренняя улыбка способна продлить жизнь на 10-20 лет

Научно доказано, что счастливый человек намного меньше подвержен болезням, чем несчастный.

Длительность человеческой жизни зависит от качества питания, высокого уровня медицины, технологического прогресса, позволившего облегчить тяжелый труд.

Но увеличить продолжительность своей жизни человек может не только физическими упражнениями и правильным питанием.

Ученые утверждают: очень важно испытывать счастье внутри.

Когда люди радуются, их тело заряжается душевной энергией.

Нужно научиться радоваться самым простым вещам: солнечному дню, общению с друзьями и близкими, явлениям природы.

Именно счастье открывает людям доступ к универсальной жизненной энергии, поэтому быть счастливым - очень важно для продления собственной жизни.