Китай всерьез обеспокоен снижением рождаемости

В Китае продолжается кризис рождаемости. Одним из сдерживающих факторов для рождения детей является высокая стоимость ухода за ними.

Многие жители страны сейчас довольно поздно женятся и выходят замуж. Забеременеть в таком возрасте уже сложнее.

Китай на протяжении десятилетий был озабочен перспективой безудержного роста населения и ввел строгую политику одного ребенка с 1980 по 2015 год, чтобы контролировать численность.

Демографы говорят, что в этом году рождаемость в Китае упадет до рекордно низкого уровня, упав ниже 10 миллионов с прошлогодних 10,6 миллионов, что уже на 11,5% ниже, чем в 2020 году.