Париж стал крупнейшим фондовым рынком вместо Лондона
2022-11-15 02:03
Крупнейшим фондовым рынком Европы стал Париж, обойдя британскую столицу Лондон.
На данный момент на двух биржах торгуются акции компаний на сумму в 2,823 трлн долларов.
Из этой суммы 2,823 трлн долларов приходится на Францию и 2,821 трлн – на Великобританию.
Причиной такой ситуации стал рост акций французских компаний, выпускающих люксовые товары. Спрос на них среди китайских покупателей растет после снятия коронавирусных ограничений.
Опубликовано: Светлана Репина
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