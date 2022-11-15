Париж стал крупнейшим фондовым рынком вместо Лондона

Крупнейшим фондовым рынком Европы стал Париж, обойдя британскую столицу Лондон.

На данный момент на двух биржах торгуются акции компаний на сумму в 2,823 трлн долларов.

Из этой суммы 2,823 трлн долларов приходится на Францию и 2,821 трлн – на Великобританию.

Причиной такой ситуации стал рост акций французских компаний, выпускающих люксовые товары. Спрос на них среди китайских покупателей растет после снятия коронавирусных ограничений.