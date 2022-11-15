Politico: Госдепартамент США ведет подготовку к переговорам России и Украины
2022-11-15 02:15
Издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации США сообщает, что Госдеп ведет подготовку к переговорам Украины и России.
По словам источников, в администрации имеются разногласия по этому вопросу.
В Пентагоне считают, что лучшая возможность для переговоров появится нынешней зимой. При этом военные США убеждены, что Украине будет непросто освободить территории от российских войск.
Вместе с тем в Госдепартаменте только готовят почву для переговоров, но никаких стратегий пока нет, а дипломатические шаги в этом направлении не предпринимаются.
Опубликовано: Светлана Репина
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Шольц: лидерам стран G20 будет сложно согласовать заявления по ситуации на Украине
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Зеленский похвалил США и Китай за заявления о недопустимости ядерных угроз
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20