Politico: Госдепартамент США ведет подготовку к переговорам России и Украины

Издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации США сообщает, что Госдеп ведет подготовку к переговорам Украины и России.

По словам источников, в администрации имеются разногласия по этому вопросу.

В Пентагоне считают, что лучшая возможность для переговоров появится нынешней зимой. При этом военные США убеждены, что Украине будет непросто освободить территории от российских войск.

Вместе с тем в Госдепартаменте только готовят почву для переговоров, но никаких стратегий пока нет, а дипломатические шаги в этом направлении не предпринимаются.