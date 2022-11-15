В проекте коммюнике саммита G20 признаются последствия войны на Украине

Самбурская пожаловалась, что ей пора рожать, а достойного мужчины нет рядом

Актриса Настасья Самбурская, которой уже далеко за 30, никак не может устроить личную жизнь. Артистка хочет стать мамой, но мужчины, от которого она хотела бы родить, нет на горизонте.

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