В проекте коммюнике саммита G20 признаются последствия войны на Украине
2022-11-15 08:32
Страны G20, отмечают негативные последствия «войны в Украине» в проекте итогового коммюнике саммита ведущих экономик мира.
В документе указывается, что «большинство членов G20 решительно осуждают» конфликт.
В этом документе используется термин «война», который отвергается Москвой, где конфликт связывают со «специальной военной операцией».
Подписанты считают угрозу применения ядерного оружия «недопустимой» и призывают к продлению соглашения об экспорте зерна.
Опубликовано: Тарас Медведев
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