В проекте коммюнике саммита G20 признаются последствия войны на Украине

APS
2022-11-15 08:32

Страны G20, отмечают негативные последствия «войны в Украине» в проекте итогового коммюнике саммита ведущих экономик мира.

В документе указывается, что «большинство членов G20 решительно осуждают» конфликт. 

В этом документе используется термин «война», который отвергается Москвой, где конфликт связывают со «специальной военной операцией». 

Подписанты считают угрозу применения ядерного оружия «недопустимой» и призывают к продлению соглашения об экспорте зерна.

Опубликовано: Тарас Медведев