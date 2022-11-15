Марочко: Киев стягивает технику на нескольких участках фронта
2022-11-15 09:06
Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.
15 ноября РИА Новости сообщили, что офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, о том, что украинские военные усиливают группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.
По словам представителя народной милиции ЛНР Марочко украинские военные регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты, но российским войскам удается успешно отражать атаки противника.
Опубликовано: Елена Калиновская
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