Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.

15 ноября РИА Новости сообщили, что офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, о том, что украинские военные усиливают группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.

По словам представителя народной милиции ЛНР Марочко украинские военные регулярно предпринимают попытки прорваться в эти населенные пункты, но российским войскам удается успешно отражать атаки противника.