На открытии саммита G20 президент Индонезии Видодо выступил за «прекращение войны»

Президент Индонезии Видодо призвал "закончить войну" ради будущих поколений людей.

Во вторник утром РИА Новости сообщили, что президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости прекратить войну ради будущих поколений людей, примечательно что он не стал упоминать какой-то конкретный конфликт, но по намекам индонезийского президента и так было все понятно.

Видодо отметил, что мир столкнется с серьезными последствиями, если вооруженный конфликт не будет прекращен и человечеству будет сложно развиваться дальше.

Но почему-то упускается из вида череда других конфликтов, на которые чиновники на саммите G20 не реагируют -это и война в Йемене, в центральной Африке, палестино-израильский вооружённый конфликт, война в Сирии.