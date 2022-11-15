МИД КНР: Китай против исключения России из G20
Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Китайской народной республики Ван И.
По словам дипломата, Китай выступает против исключения России из состава не только «большой двадцатки», но также других международных институтов и площадок.
На открытии двусторонней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД КНР заявил, что Китай очень рад присутствию участию лично Лаврова в саммите G20, поскольку это очень славная миссия. По словам Ван И, Китай поддерживает достойную роль России в рамках «большой двадцатки» и других международных площадок. Как подчеркнул дипломат, Пекин считает, что никто не вправе лишать Россию участия в рамках многосторонних форматов
Также Ван И заявил, что он намерен обсудить с российским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики дальнейших двусторонних отношений.
Опубликовано: Алексей Гладкий