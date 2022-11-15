Yeni Şafak: женщину подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали военные США

Yeni Şafak сообщила, что подозреваемая в теракте в Стамбуле училась в разведшколе с военными из США.

15 ноября турецкое издание Yeni Şafak опубликовало материал, в котором говорится о том, что подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле прошла обучение в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в сирийском Кобани, где обучение проводили американские военные.

Сообщается, что в ходе обысков, проведенных полицейскими в доме, где скрывалась Альбашир, были изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

Ранее сообщалось, что глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что Турции известно, где и кем координировалось нападение.