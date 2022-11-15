Концерт Гагариной отменили в Казахстане после выступления певицы в Лужниках

14 февраля 2023 года Полина Гагарина должна была выступить в Казахстане. Концерт артистки отменен из-за ее участия в праздновании 8-летия Крыма в составе РФ.

Выступление исполнительницы Полины Гагариной запланировано в Казахстане на 14 февраля 2023 года, но население страны и активисты добились того, чтобы организатор концерта певицы заблокировал возможность приобретения билетов.

Причиной отмены выступления стало участие Гагариной в митинг-концерте в Лужниках в честь 8-летия возвращения Крыма в РФ.

Примечательно, что концерты Филиппа Киркорова состоялись в Казахстане, хотя он посещал военный госпиталь в Крыму.