Харатьян пожаловался, что его дочери Александре тяжело живется в Швеции из-за русофорбии

38-летняя дочь актера Дмитрия Харатьяна Александра давно живет в Швеции. Женщина вышла там замуж.

38-летняя Александра Харатьян - дочь актера, переехала в Швецию давно, где вышла замуж и получила гражданство.

От русофобии гражданство не спасает, а в последний год отношение к русским ухудшилось в разы.

Дмитрий Харатьян рассказал, что по поводу ситуации в Украине Александра соблюдает нейтралитет, так как из Швеции уезжать не хочет, даже несмотря на то, что давно развелась.