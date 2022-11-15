В Мелитополе возле жилого дома прогремел взрыв

Местные власти сообщили, что в Мелитополе возле жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство.

Утром 15 ноября в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства около жилого дома, об этом стало известно из официального Telegram- канала местных властей.

В сообщении говорится, что самодельное устройство сработало в тот момент, когда из подъезда выходил человек, он получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и многочисленные осколочные ранения, сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении городской больницы.

Причина взрыва и лица, ответственные за случившееся, устанавливаются.