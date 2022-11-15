Индонезия привлекает 20 миллиардов долларов, чтобы уменьшить зависимость от угля
2022-11-15 11:32
Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, привлекла 20 миллиардов долларов в виде финансирования от богатых стран и международных организаций, чтобы уменьшить свою зависимость от угля.
Тем самым власти Индонезии стремятся достичь углеродной нейтральности на десять лет раньше, чем ожидалось.
Соединенные Штаты, Франция, Канада и Великобритания входят в число богатых стран, вносящих свой вклад в этот инвестиционный план, о котором Белый дом объявил во вторник в кулуарах саммита крупнейших экономик G20 на острове Бали.
Опубликовано: Тарас Медведев