Марочко: Киев стягивает военную технику на нескольких участках фронта

Эту информацию сообщил журналистам Андрей Марочко — офицер Народной милиции Луганской Народной Республики.

По словам Марочко, выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Лисичанска, Сватово, Попасной и Кременной. Вооруженные силы Украины регулярно пытаются прорваться в эти населенные пункты и периодически совершают попытки атаковать.

Также он подчеркнул, что полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент приоритетным направлением для украинских войск является Луганское.

По мнению Марочко, в ближайшее время можно ожидать значительной активизации украинских войск в направлении Луганской Народной Республики.