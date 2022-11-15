Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20

Так журналисты издания Bloomberg прокомментировали широкий интерес аудитории к выступлению министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите «большой двадцатки» в Индонезии.

Во время выступления главы российского внешнеполитического ведомства на саммите «большой двадцатки» зал был заполнен до отказа. Массового игнорирования, в отличие от некоторых других ранее состоявшихся мероприятий с участием России, зафиксировано не было. В частности, выступления российских официальных лиц на подобных мероприятиях часто сопровождались массовыми забастовками со стороны представителей Украины и ее сторонников. Но в этот раз Сергея Лаврова слушал полный зал.

По мнению журналистов информационного агентства Bloomberg, данный факт можно расценивать как убедительную «риторическую победу» России. Сообщается, что при выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое состоялось в формате видеоконференции, Сергей Лавров также оставался на своем месте.