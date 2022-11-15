Песков: Украина не хочет и не может вести переговоры

Песков заявил, что слова Зеленского о минских соглашениях подтверждают отказ от переговоров.

15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что заявление украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20 о невозможности новых минских соглашений подтверждает позицию Украины об отказе вести переговоры.

Ранее сообщалось, что выступая на саммите G20 по видеосвязи, украинский президент сообщил, что новый "Минск" невозможен, Украине нужны эффективные гарантии безопасности, а также Зеленский представил 10 условий "формулы мира" для Украины, в том числе, энергетическую безопасность, вывод российских войск и освобождение всех пленных.