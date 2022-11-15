Кадыров рассказал, что свыше 20 тыс. чеченских бойцов принимают участие в СВО
2022-11-15 13:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что свыше 20 тысяч добровольцев из республики прошли подготовительные курсы и многие направились на фронт. По словам Кадырова, сегодня на передовой находится свыше 9 тысяч бойцов из Чечни.
Особое место занимают спецподразделения Росгвардии Чечни.
В широко известном подразделении чеченского спецназа «Ахмат», как ране заявлял сам Кадыров, воюют бойцы разного вероисповедания и национальности.
Отметим, что самый первый учебный центр для добровольцев открылся на базе Академии спецназа России в Чечне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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