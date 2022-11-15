ООН констатировала, что многих украинских и российских военнопленных подвергают пыткам

ООН предупредила во вторник (15 ноября), что многие военнопленные, захваченные российскими и украинскими войсками в ходе конфликта на Украине, подвергаются пыткам и жестокому обращению, включая электрошок.

«Запрет на пытки и жестокое обращение является абсолютным, даже - по сути, особенно - во время вооруженного конфликта», - заявила глава Мониторинговой миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер во время видеоконференции из Киева.

Свидетельства пыток российских военнопленных фиксируются СК России и собираются в отдельные дела по фактам военных преступлений.

Российская сторона неоднократно заявляла, что практика жестоких пыток существовала в зоне соприкосновения на Донбассе с 2014 года, о чем свидетельствовали находки в импровизированных тюрьмах нацполка «Азов» и других подобных формирований.