ООН констатировала, что многих украинских и российских военнопленных подвергают пыткам
ООН предупредила во вторник (15 ноября), что многие военнопленные, захваченные российскими и украинскими войсками в ходе конфликта на Украине, подвергаются пыткам и жестокому обращению, включая электрошок.
«Запрет на пытки и жестокое обращение является абсолютным, даже - по сути, особенно - во время вооруженного конфликта», - заявила глава Мониторинговой миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер во время видеоконференции из Киева.
Свидетельства пыток российских военнопленных фиксируются СК России и собираются в отдельные дела по фактам военных преступлений.
Российская сторона неоднократно заявляла, что практика жестоких пыток существовала в зоне соприкосновения на Донбассе с 2014 года, о чем свидетельствовали находки в импровизированных тюрьмах нацполка «Азов» и других подобных формирований.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Михеева пожаловалась, что из-за приостановки шоу Вечерний Ургант, соведущей которого она являлась, осталась без денег
Соведущая Ивана Урганта и Егора Хрусталева в шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева пожаловалась, что из-за того, что проект "заморожен", у нее возникли финансовые трудности.Подробнее...
-
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров рассказал, что свыше 20 тыс. чеченских бойцов принимают участие в СВО
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Песков: Украина не хочет и не может вести переговоры
МИД КНР: Китай против исключения России из G20