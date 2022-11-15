Лель пожаловалась на жюри шоу Суперстар, участницей которого она является
2022-11-15 14:18
Певица Катя Лель недовольна тем, как оценивают ее судьи проекта "Суперстар! Возвращение".
Известная исполнительница Катя Лель - участница шоу "Суперстар". Члены жюри не один раз высказывали претензии в адрес знаменитости, на что она дала свой ответ в интервью "Woman's syyle".
Артистка уверена, что ее и других участников оценивают проекта по указке руководства программы. Лель убеждена, что это видно невооруженным глазом, и зрители все поймут.
Если в номере не к чему придраться, то жюри начинает критиковать обстановку, наряд артиста, что участник проекта выбирать не вправе, о чем всем известно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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