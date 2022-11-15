Лель пожаловалась на жюри шоу Суперстар, участницей которого она является

Певица Катя Лель недовольна тем, как оценивают ее судьи проекта "Суперстар! Возвращение".

Известная исполнительница Катя Лель - участница шоу "Суперстар". Члены жюри не один раз высказывали претензии в адрес знаменитости, на что она дала свой ответ в интервью "Woman's syyle".

Артистка уверена, что ее и других участников оценивают проекта по указке руководства программы. Лель убеждена, что это видно невооруженным глазом, и зрители все поймут.

Если в номере не к чему придраться, то жюри начинает критиковать обстановку, наряд артиста, что участник проекта выбирать не вправе, о чем всем известно.