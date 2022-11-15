Монро: актриса, модель, певица, икона стиля и настоящая кокетка
2022-11-15 14:26
Мэрилин Монро не нуждается в представлении. Выдающаяся актриса, модель, певица, икона стиля и настоящая кокетка.
На счету артистки было много романов, которые имели широкий резонанс.
Одна из них вызвала крайние эмоции, ведь у нее должен был быть роман с другой женщиной.
Неудивительно, если бы не тот факт, что ей было всего 16 лет. К тому же артист не мог уйти от влюбленных. Некоторым из них она поддалась, расширив свой список любовников.
Она была среди прочих с режиссером Элией Казан, известным бейсболистом Джо Ди Маджио и актером Марлоном Брандо.
Также громко было сказано о якобы романе с президентом Джоном Ф. Кеннеди, которому она спела знаменитую «Happy Birthday».
Опубликовано: Антон Райт
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