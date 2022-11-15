Актер Джек Николсон много лет жил во лжи

APS
2022-11-15 14:28

Не зная правды, он думал, что его матерью была Этель Мэй. Правда была совсем другой.

Биологической матерью актера оказалась его старшая на 17 лет «сестра» Джун, дочь Этель.

Через некоторое время Джун призналась, что она мать Джека.

Актер провел расследование, которое подтвердило эту версию.

Дело получило огласку и вызвало большой резонанс.

Опубликовано: Игнат Ветров