Сальдо: Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии.

Во вторник днем врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил телеканалу "Россия-24", что Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент не вырабатывает электроэнергию и необходимости в этом нет, но большие опасения вызывает гидроузел электростанции, так как он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой, в том числе и Крым.

Сальдо подчеркнул, что Каховская ГЭС - шестая ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области и ее разрушение может привести к гибели тысяч людей .