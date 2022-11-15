Сальдо: Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию
Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии.
Во вторник днем врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил телеканалу "Россия-24", что Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент не вырабатывает электроэнергию и необходимости в этом нет, но большие опасения вызывает гидроузел электростанции, так как он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой, в том числе и Крым.
Сальдо подчеркнул, что Каховская ГЭС - шестая ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области и ее разрушение может привести к гибели тысяч людей .
Опубликовано: Елена Калиновская
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