Вуди Аллен решился на шаг, который до сих пор комментируют и трудно забыть

Режиссер Вуди Аллен мировой величины женился на своей приемной дочери много лет назад.

На момент женитьбы ему было 52 года, а его приемной дочери и жене – 24 года.

Эта новость взбудоражила СМИ по всему миру, и многие близкие решили отвернуться от Аллена.