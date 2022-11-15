Вуди Аллен решился на шаг, который до сих пор комментируют и трудно забыть
2022-11-15 14:30
Режиссер Вуди Аллен мировой величины женился на своей приемной дочери много лет назад.
На момент женитьбы ему было 52 года, а его приемной дочери и жене – 24 года.
Эта новость взбудоражила СМИ по всему миру, и многие близкие решили отвернуться от Аллена.
Опубликовано: Марат Беглов
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