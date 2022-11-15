Через тридцать лет после того, как актриса Натали Вуд упала с яхты и утонула, полиция Лос-Анджелеса возобновила расследование ее смерти

Офис шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что решение о пересмотре давно закрытого дела было принято, когда всплыли новые воспоминания капитана яхты о событиях роковой ночи.

Капитан Деннис Даверн является соавтором книги, в которой он утверждает, что ввел в заблуждение следователей по просьбе актера Роберта Вагнера, мужа Натали Вуд.

Ночью 29 ноября 1981 года Вуд и Вагнер принимали на своей яхте Кристофера Уокена, ее партнера по Brainstorm.

Яхта, с которой упала актриса, была пришвартована у острова Каталина недалеко от Лос-Анджелеса.

В то время считалось, что смерть актрисы наступила в результате несчастного случая, но почему Вуд выпала из лодки, так и не объяснили.Фамилия Вуд, снимавшаяся в кино в детстве, была одной из самых известных в Голливуде.

Она была номинирована на «Оскар» за роль с Джеймсом Дином в «Бунтаре без причины», а ее роль Марии в «Вестсайдской истории» также запомнилась.

Вуд и Вагнер, которые впервые поженились в 1957 году, а затем снова в 1972 году, проводили День Благодарения на своей яхте Splendor. Их гостем был Уокен, с которым Вагнер однажды сильно поссорился. Вуд спустился в спальную каюту, но, по словам Вагнера, когда он сам появился, ее уже не было.

Тело нашли примерно в километре от яхты. Согласно отчету полиции, на актрисе была длинная ночная рубашка, носки и пуховик. На теле и руках имелись многочисленные кровоподтеки , а на левой щеке – потертости.

Расследование смерти Вуда возобновилось после публикации книги Даверна и Марти Рулли «Прощай, Натали, прощай, великолепие».

В нем мы читаем, что Вуд в сопровождении Вагнера и Уокена употребляла алкоголь и принимала успокоительное и снотворное метаквалон, когда у ее мужа случился приступ ревности. Он разбил бутылку вина и заорал на Уокена: «Что ты собираешься делать? Трахнуть мою жену?»Уокен ушел в свою каюту, а Вуд и Вагнер вернулись в свою.

По словам Даверна, он услышал звуки громкого спора и глухого стука, а затем наступила тишина. Вскоре на борт поднялся капитан, где он услышал от Вагнера, что Натали куда-то пропала. Согласно книге, Вагнер не позволил Даверну вызвать береговую охрану.



Издание вышло два года назад.

Согласно сайту сплетен TMZ.com, соавтор книги Рулли обратился в полицейское управление Лос-Анджелеса и предоставил им документы, подтверждающие версию книги, чтобы возобновить расследование. Сестра Вуда Лана также настояла на их возобновлении.

«Как нам сказали, шериф настолько впечатлен, что поручил двум полицейским из отдела по расследованию убийств полностью заняться этим делом», — сообщает TMZ, хотя и добавляет, что пока никто не был идентифицирован в качестве подозреваемого по этому делу. Шериф Ли Бака, с другой стороны, просто заявил, что версия мистера Даверна «заслуживает расследования».

Вагнер написал в своей автобиографии 2008 года, что между ним и Уокеном вспыхнул спор, потому что он чувствовал, что его жена не была ему «эмоционально верна».

Он описал свой гнев, когда Уокен предложил Вуд поставить свою карьеру выше мужа и детей. Он также признался, что разбил о стол бутылку вина, приказав Вуду спуститься в их общую каюту. Он обнаружил исчезновение своей жены около полуночи.

После того, как вышла автобиография Вагнера, его друг дал интервью The Sunday Times, в котором он сказал: «Теперь (Вагнер) думает, что Натали услышала, как плохо закрепленная спасательная шлюпка ударилась о борт Splendor, и пошла, чтобы прикрепить ее. Она поскользнулась, ударилась головой и она потеряла сознание, а потом упала в воду. Но спасательная шлюпка просто уплыла. Никакого заговора не было, никто никого не ловил в постели, никаких таких нелепостей».

Сак Вагнер сказал Los Angeles Times: «Я анализировал эту ночь миллион раз с людьми на борту. Никто ничего не слышал».

В заявлении, переданном TMZ, представитель Вагнера сказал, что актер не получал никаких уведомлений от офиса шерифа, но полностью поддержал его усилия. "Он уверен, что полиция приложит все усилия для проверки того, что любая новая информация в связи со смертью Натали Вуд Вагнер имеет отношение к делу и что она исходит из заслуживающего доверия источника или источников, а не от людей, которые просто пытаются нажиться на событиях 30-го числа. годовщина ее трагической смерти "смерть".